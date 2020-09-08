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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала бы выдавать Украине задержанных россиян, даже если бы Киев этого потребовал.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

По словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Белоруссия не выдала бы этих граждан Украине, если бы власти соседнего государства потребовали бы этого. Журналист заметил, что лидер республики очень эмоционально воспринял ситуацию с протестами.
Говорит Москвавчера в 12:27
Подробнее о событии
РБК

Журналист сообщил об отказе Лукашенко выдавать бойцов ЧВК «Вагнер» Киеву

РБКвчера в 15:14
Национальная служба новостей

Лукашенко заявил, что задержанным в Белоруссии россиянам принесли извинения

Национальная служба новостейвчера в 13:48
Говорит Москва

Александр Лукашенко раскрыл информацию о задержании россиян в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:27
ТАСС

Лукашенко: Белоруссия не выдала бы задержанных россиян Украине по запросу Киева

ТАССвчера в 13:24
Газета.Ru

Лукашенко: Белоруссия не стала бы выдавать россиян Украине

Газета.Ruвчера в 13:22
URA.Ru

Лукашенко уточнил, хотел ли отдать задержанных россиян Украине

URA.Ruвчера в 13:10
Lenta.ru

Лукашенко открестился от планов выдать Украине «вагнеровцев»

Lenta.ruвчера в 13:27

Франция — Хорватия 4:2

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Франция — Хорватия 4:2
Чемпионатвчера в 15:04

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Москва, 8 сентября 2020, 17:18 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил два самолета-разведчика США и Швеции, сообщает 8 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUMвчера в 10:18
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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VW показал новый кемпер Caddy California

Внешне новый кемпер почти не отличается от стандартного Volkswagen Caddy — у него те же легкосплавные диски, светодиодные фары, вертикальные задние фонари, рейлинги на крыше и панорамная стеклянная крыша площадью 1,4 квадратных метра.
За рулем7 сентября в 05:36

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч

Лондон, 8 сентября 2020, 23:01 — REGNUM Британская компания Truly Exquisite, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, объявила, что она начнёт принимать предзаказы на необычные версии консоли PlayStation 5 уже завтра, 10 сентября 2020 года.
REGNUMвчера в 16:01
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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