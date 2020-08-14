Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
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Белорусский лидер отметил: он, живой и не за границей, как тут некоторые уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей». «Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — заявил Лукашенко на одном из совещаний.В источнике
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