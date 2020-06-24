Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад Победы главами государств. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде

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