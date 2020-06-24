Политика
Lenta.ruЛукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад Победы главами государств. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.
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Авто
Показали изображения нового минивэна Kia Carnival
32CARS.ru вчера в 08:46
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 77 инфицированных, всего в регионе за время пандемии были выявлены 3 522 человека с коронавирусом.
ТАСС 00:58
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Корейские Hyundai Solaris и KIA Rio за аналогичный период дорожали 2 раза и прибавили в общей сложности по 20 000 рублей или 2,7 и 2,6 процента соответственно.
Тарантас Ньюс 07:35
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Общество
Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
Вести.Ru 10:57
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Политика
Владимир Путин обратится сегодня к россиянам
Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны.
Вечерний Мурманск вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали произошла трагедия
В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика
Читатели англоязычных СМИ: «думаю, русская цивилизация переживет нашу»
The Washington Post (США): Россия провела Парад Победы и на день забыла о свирепой пандемии Jenchantress Министерство нелепой походки.
ИноСМИ 11:23
Футбол
Шинник — Урал 0:2 (2-й тайм)
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.
Вести.Ru 22 июня в 05:34
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Президент Сербии Александр Вучич в среду, 24 июня, объяснил свой жест во время военного парада в честь 75-летия Победы, который сегодня утром состоялся на Красной площади в столице России.
Аргументы недели 11:12
Общество
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
РБК 08:36
Политика
Доктор Мясников высказался о возобновлении полетов в Европу
Спикер Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, доктор Александр Мясников требует конкретики от правительства России по возобновлению полетов в Европу.
SM News 09:51
Общество
Путин вручил государственные премии в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Интернет
Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний
В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
Политика
Президент Польши назвал своей целью оставить войска США в Европе
Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить войска США в Европе.
Lenta.ru 10:58
Происшествия
Уголовное дело против экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Русгидро» Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
Известия 10:09
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09