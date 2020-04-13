Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Лукашенко заявил, что у белорусских врачей есть комбинация лекарств для лечения COVID-19. Президент Белоруссии также заявил, что коронавирус не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по его словам, все дело в "букете хронических болезней", которые диагностировали у пациентов.
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Лукашенко заявил, что в Белоруссии никто не умрёт от коронавируса

RT на русском09:55

Лукашенко: белорусы умирают не от коронавируса, а от букета хронических болезней

Газета.Ru07:52

Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса

Коммерсантъ08:47

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

РИА Новости08:30

Лукашенко назвал причиной смертности хронические заболевания вместо коронавируса

Известия08:25

Лукашенко заявил об отсутствии смертей в Белоруссии от коронавируса

РБК08:51

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии смертей «чисто от коронавируса»

Lenta.ru07:10
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Лукашенко: У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер

КП - Беларусь09:15
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

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Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

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Происшествия

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Здоровье

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Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
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COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
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Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
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О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
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Общество

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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

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Кино

Гари Доберман снимет фильм по роману «Жребий» Стивена Кинга

Оказалось, что он сменил роль в проекте и теперь сядет в режиссерское кресло. Роман "Жребий" был написан "королем ужасов" в 1975 году.
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Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

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Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
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Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
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Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
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Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн

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За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
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Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии

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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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Глава Роспотребнадзора оценила точность тестов на коронавирус

Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98 процентах случаев, а лаборатории Минздрава в Москве — более 80 процентов.
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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
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В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

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