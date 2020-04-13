Лукашенко заявил, что у белорусских врачей есть комбинация лекарств для лечения COVID-19. Президент Белоруссии также заявил, что коронавирус не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по его словам, все дело в "букете хронических болезней", которые диагностировали у пациентов.

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

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