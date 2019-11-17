Политика
Lenta.ruЛукашенко отказался менять конституцию к выборам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
По данным агентства БЕЛТА, после того как Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, он сообщил журналистам, что ему представили «элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда».RT на русском04:05
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Политика
Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Экономика
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Общество
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Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Спорт
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Авто
Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Фигурное катание
Орсер назвал этап Гран-при в Москве возрождением Медведевой
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником двукратной чемпионки Европы и мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для россиянки.
Политика
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Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
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Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд заявил, что опасается нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга.
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
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Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
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В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
Футбол
Видеотрансляция матча Сербия – Украина начнется в 17:00
Сборная Сербии встретится со сборной Украины в квалификационном матче Евро-2020. На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча.