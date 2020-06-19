Общество
Pravda.RuЛукашенко отказался от денег ВБ и требований ввести карантин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вводить карантинный режим ради получения финансовой поддержки от Международного валютного фонда.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия вчера в 16:10
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Политика
Путин: ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем
Ряд системных проблем выявил разлив дизтоплива в Норильске, считает президент России Владимир Путин.
Вести.Ru 08:53
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.
Lenta.ru 09:03
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Происшествия
В Курске водитель ПАЗа въехал в кортеж губернатора
Водитель «ПАЗа», следовавший по маршруту №78, спускаясь к Кировскому мосту, напротив Курской филармонии на улице Перекальского врезался в кортеж губернатора Курской области — Toyota Alphard.
Kursk.com 09:39
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
Инфорос 17 июня в 09:53
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Общество
Стало известно, когда откроются торговые центры в Татарстане
В Татарстане торговые центры возобновят работу на третьем этапе снятия ограничений.
Вести Татарстан 08:08
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Космос
Физики создают экзотическую «пятую форму материи» на борту МКС
Физики сделали это, разместив компактную экспериментальную установку размером с мини-холодильник на борту Международной космической станции (МКС).
AstroNews.ru 16 июня в 16:18
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33