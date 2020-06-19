Общество

Pravda.RuPravda.RuЛукашенко отказался от денег ВБ и требований ввести карантин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вводить карантинный режим ради получения финансовой поддержки от Международного валютного фонда.
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Лукашенко заверил, что Минск не станет вводить карантин ради финподдержки от МВФ

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