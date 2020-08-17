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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.В источнике
Александр Лукашенко
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
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Московский Комсомолец

Профайлер увидел в запястье Лукашенко особый знак

Московский Комсомолец11:15
РБК

Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криками «Уходи!»

РБК04:43
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Lenta.ru08:34
Царьград

"Уходи, уходи!" Лукашенко предложил рабочим МЗКТ "ещё покричать"

Царьград04:59
Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретился с протестующими рабочими

Эхо Москвы09:33
Газета.Ru

Рабочие кричали Лукашенко "Уходи!" во время его визита на МЗКТ

Газета.Ru04:29
РЕН ТВ

Видео: работники МЗКТ встретили Лукашенко криками "Уходи!"

РЕН ТВ04:25

Украина отозвала посла в Белоруссии

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BFM.ru10:19
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Коммерсантъ05:23
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МедиаПоток07:54
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