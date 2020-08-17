Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
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Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.В источнике
Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим.
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