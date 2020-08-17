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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.В источнике
Александр Лукашенко
Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим.
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RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русскомвчера в 03:08
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБКвчера в 04:53
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъвчера в 03:33
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известиявчера в 04:27
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Lenta.ruвчера в 08:34
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новостивчера в 03:07
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАССвчера в 04:06
КП - Беларусь

Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

КП - Беларусь17:57

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Газета.Ruвчера в 02:41
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Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей
Газета.Ru18:33
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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