Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
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Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.В источнике
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