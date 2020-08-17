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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.В источнике
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Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известиявчера в 04:27
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБКвчера в 04:53
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъвчера в 03:33
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Lenta.ruвчера в 08:34
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русскомвчера в 03:08
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новостивчера в 03:07
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАССвчера в 04:06
КП - Беларусь

Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

КП - Беларусь17:57

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.comвчера в 06:10
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы в Междуреченске (22), Кемерове (20), Новокузнецке (16), Киселевске (8), Анжеро-Судженске (6), Ленинск-Кузнецком (6), Белово (5), Осинниках (5), Беловском МР (2), Березовском (2), Прокопьевске (1), Промышленновском МО (1), Таштагольском МР (1), Яйском МО (1). На 17 августа в Кузбассе у 5 215 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:07
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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