Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Смотрите также
Анна Лисовская получила 3,5 года колонии за порнографию
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов
Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
Известная актриса Ирина Пегова загорает под Старицей
C 1 августа в Анталью приехало более 120 тыс. туристов из России
Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Американские ученые назвали смертельно опасные продукты
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
В Красноярске на Мичурина насмерть сбили женщину
Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
В России родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске
Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Лукашенко попытался убедить рабочих в том, что их протест проплачен Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).В источнике
Подробнее о событии
Александр Лукашенко исключает проведение повторных выборов президента Белоруссии
Эхо Москвывчера в 05:31
Рабочие МЗКТ в Минске освистали Лукашенко. А он заявил, что новых выборов не будет
Znak.comвчера в 04:52