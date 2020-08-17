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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Лукашенко попытался убедить рабочих в том, что их протест проплачен Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).В источнике
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Дождь

«Уходи!» Лукашенко выступил перед рабочими минского завода. Его освистали

Дождьвчера в 04:42
Эхо Москвы

Александр Лукашенко исключает проведение повторных выборов президента Белоруссии

Эхо Москвывчера в 05:31
Аргументы недели

Лукашенко освистали на встрече с рабочими минского завода

Аргументы неделивчера в 05:29
Znak.com

Рабочие МЗКТ в Минске освистали Лукашенко. А он заявил, что новых выборов не будет

Znak.comвчера в 04:52
Lenta.ru

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Lenta.ruвчера в 08:34
В курсе.ру

Рабочие освистали приехавшего на завод Лукашенко

В курсе.рувчера в 04:41
URA.Ru

Лукашенко не вышел к толпе бастующих завода. Но выступил перед заранее отобранными людьми

URA.Ruвчера в 04:19

Природа и происхождение первого пришельца из другой Солнечной системы стали более загадочными

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными после того, как ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.
BFM.ru22:26

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомостивчера в 05:50
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ruвчера в 11:28
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