Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
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Президент заверил, что сможет удержать ситуацию. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стране есть созданное по Конституции правительство. Кроме того, по его словам, из «раскачивания общества» ничего не получится.В источнике
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Лукашенко: Белоруссией никогда не будет управлять «правительство за рубежом»
Коммерсантъвчера в 09:36