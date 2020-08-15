Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Президент заверил, что сможет удержать ситуацию. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стране есть созданное по Конституции правительство. Кроме того, по его словам, из «раскачивания общества» ничего не получится.