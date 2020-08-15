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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Президент заверил, что сможет удержать ситуацию. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стране есть созданное по Конституции правительство. Кроме того, по его словам, из «раскачивания общества» ничего не получится.В источнике
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Lenta.ru

Лукашенко отверг помощь международных посредников в урегулировании протестов

Lenta.ruвчера в 09:57
РИА Новости

«У себя порядок наведите». Лукашенко оценил предложения о посредничестве

РИА Новостивчера в 10:11
Известия

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Известиявчера в 10:11
Газета.Ru

Лукашенко призвал другие страны «у себя порядок навести»

Газета.Ruвчера в 10:00
РБК

Лукашенко заявил о готовности власти «удержать ситуацию» в стране

РБКвчера в 11:20
Интерфакс

Лукашенко отказался от диалога с оппозицией через зарубежных посредников

Интерфаксвчера в 09:43
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссией никогда не будет управлять «правительство за рубежом»

Коммерсантъвчера в 09:36

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru14 августа в 13:22
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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