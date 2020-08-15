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Известия
Известия

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о готовности власти «удержать ситуацию» в стране

РБК11:20
РИА Новости

«У себя порядок наведите». Лукашенко оценил предложения о посредничестве

РИА Новости10:11
Интерфакс

Лукашенко отказался от диалога с оппозицией через зарубежных посредников

Интерфакс09:43
Газета.Ru

Лукашенко призвал другие страны «у себя порядок навести»

Газета.Ru10:00
Lenta.ru

Лукашенко отверг помощь международных посредников в урегулировании протестов

Lenta.ru09:57
Известия

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Известия10:11
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссией никогда не будет управлять «правительство за рубежом»

Коммерсантъ09:36

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
РИА Новости14:10
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.
Интерфакс05:41
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Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.
Известия14:36
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русском14:27
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Путин поощрил журналистов МИА «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:20