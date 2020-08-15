Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о готовности власти «удержать ситуацию» в стране

РБК11:20
РИА Новости

«У себя порядок наведите». Лукашенко оценил предложения о посредничестве

РИА Новости10:11
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссией никогда не будет управлять «правительство за рубежом»

Коммерсантъ09:36
Газета.Ru

Лукашенко призвал другие страны «у себя порядок навести»

Газета.Ru10:00
Lenta.ru

Лукашенко отверг помощь международных посредников в урегулировании протестов

Lenta.ru09:57
Московский Комсомолец

Лукашенко военным: «Ситуацию удержим, никакие зарубежные правительства не нужны»

Московский Комсомолец09:37
Известия

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Известия10:11

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
190

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
239