Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.В источнике
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Лукашенко военным: «Ситуацию удержим, никакие зарубежные правительства не нужны»
Московский Комсомолец09:37