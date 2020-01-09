Экономика
ГЛАС.RUЛукашенко не договорился с Россией по нефти
Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Армия и оружие
На востоке Украины ополченцы уничтожили военного из «рыцарской» бригады ВСУ
Как пишет издание «Русская весна», украинская сторона заявила, что ополченцы накануне вечером уничтожили во время обстрела из стрелкового оружия солдата 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода.
Экономика
Новым финдиректором «Нафтогаза» стал бывший вице-президент Shell
Новым финансовым директором украинского «Нафтогаза» стал Петрус ван Дрил, занимавший ранее высокие посты в британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell.
Здоровье
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь
Кстати Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Хоккей
«Барыс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 января 2020 года
Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,66.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, как «оторвется» на сыне Тимати
Красавица, которая в детстве не имела возможности заниматься спортом и иностранными языками, планирует оторваться на сыне.
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде
Мужчину, который был вооружён мачете, задержали во Флориде недалеко от резиденции Дональда Трампа.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Наука
Золото новой формы было создано из пластика
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Происшествия