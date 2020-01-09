Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.

Лукашенко не договорился с Россией по нефти

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