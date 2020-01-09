Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЛукашенко не договорился с Россией по нефти

Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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