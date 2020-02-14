Экономика
Взгляд.руБелоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет платить премии российским нефтяным компаниям. Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть
Аргументы и Факты14 февраля в 10:54
Александр Лукашенко: Белоруссия не станет платить премии российским нефтяникам
Деловое.ТВ14 февраля в 10:13
Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть
ТАСС14 февраля в 07:53
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