Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет платить премии российским нефтяным компаниям. Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

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