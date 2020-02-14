Экономика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет платить премии российским нефтяным компаниям. Лукашенко сообщил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, так как они поставляют продукт по мировой цене.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

Аргументы и Факты14 февраля в 10:54

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ru14 февраля в 09:00

Президент Белоруссии отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Мой Брянск14 февраля в 09:56

Беларусь не собирается платить России премию к цене на нефть

ГЛАС.RU14 февраля в 09:23

Александр Лукашенко: Белоруссия не станет платить премии российским нефтяникам

Деловое.ТВ14 февраля в 10:13

Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть

ТАСС14 февраля в 07:53

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Взгляд.ру14 февраля в 07:49
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Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%

Рост промышленного производства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре.
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Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кира Шайн обратилась к Анастасии Заворотнюк

Певица и телеведущая Кира Шайн высказала свое мнение о перспективах онкобольной Анастасии Заворотнюк.
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Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
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Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X

Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
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Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят

Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
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Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

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Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
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Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

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Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

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В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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