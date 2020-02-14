Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

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Президент Белоруссии отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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