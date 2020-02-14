Экономика
RuNews24.ruЛукашенко отказался платить премии нефтекомпаниям РФ
Александр Лукашенко отметил, что белорусские НПЗ не будут доплачивать премиальные российским нефтяным компаниям, транспортирующим нефть Белоруссии по мировой цене. Лукашенко заявил, что не просит у России дешевую нефть.
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«Мы не просим дешевую нефть», - Лукашенко отказался платить премии российским поставщикам
Российский Диалог14 февраля в 14:09
Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть
ТАСС14 февраля в 07:53
Александр Лукашенко: Белоруссия не станет платить премии российским нефтяникам
Деловое.ТВ14 февраля в 10:13
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