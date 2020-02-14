Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко отказался платить премии нефтекомпаниям РФ

Александр Лукашенко отметил, что белорусские НПЗ не будут доплачивать премиальные российским нефтяным компаниям, транспортирующим нефть Белоруссии по мировой цене. Лукашенко заявил, что не просит у России дешевую нефть.
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«Мы не просим дешевую нефть», - Лукашенко отказался платить премии российским поставщикам

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
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