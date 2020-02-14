Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛукашенко отказался платить премии нефтекомпаниям РФ

Александр Лукашенко отметил, что белорусские НПЗ не будут доплачивать премиальные российским нефтяным компаниям, транспортирующим нефть Белоруссии по мировой цене. Лукашенко заявил, что не просит у России дешевую нефть.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

Аргументы и Факты14 февраля в 10:54

Беларусь не собирается платить России премию к цене на нефть

ГЛАС.RU14 февраля в 09:23

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ru14 февраля в 09:00

Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

iReactor14 февраля в 08:31

Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть

ТАСС14 февраля в 07:53

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Взгляд.ру14 февраля в 07:49

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Известия14 февраля в 07:44
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Политика

Трамп требовал убить сына бен Ладена

Президент США Дональд Трамп требовал убить сына террориста Усамы бен Ладена Хамзу бен Ладена, хотя тот не был самым опасным из боевиков.
Рамблер 01:03
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Футбол

Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет игру 24-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реала".
Интерфакс-Спорт вчера в 14:12
Гаджеты

Автоматические функции, которые стоит отключить в смартфоне

Многие сталкиваются с тем, что эта функция серьезно нарушает работу смартфона, поэтому обновлять лучше вручную.
Портал Поиск 15 февраля в 21:28
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото Аллегровой без парика

Каково же было удивление непосвященных, когда в общем доступе появилось раритетное фото, на котором Аллегрова предстала при полном параде, но в непривычном имидже: с короткими черными волосами.
Суть событий вчера в 07:40
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 15 февраля в 07:42
Кино

В день рождения Элизабет Олсен: братья и сестры Голливуда, которые очень похожи

В день рождения звезды собрали всех братьев и сестер в Голливуде, которые похожи.
Peopletalk вчера в 02:17
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Гаджеты

IPhone 9 получит устаревшую камеру

P.S. Возможно, источник перепутал разрешение камеры и объектив с семью линзами (7P), который должен использоваться в iPhone 9. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится.
iXBT.com 01:33
Политика

WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
РБК 01:32
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Общество

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
РБК 00:35
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью

В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
1pnz.ru 14 февраля в 07:44
Спорт

В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований.
ТАСС Спорт 00:45
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru вчера в 05:22
Общество

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Интерфакс 00:04
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Единоборства

Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
FightTime.ru вчера в 14:04
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Политика

Минобороны Германии призвала Европу к развитию воли к действию

Европа и особенно Германия должны развить в себе больше воли к действию, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Красная весна вчера в 07:02
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Космос

Охотники за инопланетянами ищут испускаемые ими сигналы с помощью огромного телескопа

Если инопланетяне используют межзвездный маяк для связи с Землей, ученые из Института SETI собираются его найти.
Planet Today 15 февраля в 15:26
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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