Александр Лукашенко отметил, что белорусские НПЗ не будут доплачивать премиальные российским нефтяным компаниям, транспортирующим нефть Белоруссии по мировой цене. Лукашенко заявил, что не просит у России дешевую нефть.

Политика Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе» Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Общество Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Происшествия В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.