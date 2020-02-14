Политика
RT на русскомЛукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, передаёт БЕЛТА.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия будет закупать нефть в других странах даже по ценам выше российских
Газета.Ruвчера в 05:46
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Хоккей
Шайба Бучневича позволила «Рейнджерс» победить «Коламбус»
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Интернет
Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам
Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Наука
Ради борьбы с глобальным потеплением изменят высоту полетов самолетов
Благодаря изменению высоты полетов лайнеров вклад инверсионных следов в глобальное потепление уменьшится на 91%, а всей авиации в целом – на 56%, подчеркнули климатологи.
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Общество
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Технологии
Эксперт назвала способы защиты от хакеров
«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым
Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой
Биатлон
Бё надеется, что Россию лишат золота эстафеты из-за Устюгова
Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Армия и оружие
Президент Литвы: США и НАТО помогают «сдерживать» Россию
США и НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на конференции по безопасности в Мюнхене.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Политика
США и талибы достигли соглашения о перемирии в Афганистане
Экономика
Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине
Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».