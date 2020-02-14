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Космос НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).

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Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

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