Экономика
Газета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть
ТАСС14 февраля в 07:53
Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть
Аргументы и Факты14 февраля в 10:54
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