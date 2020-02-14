Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ru14 февраля в 09:00

Президент Белоруссии отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Беларусь не собирается платить России премию к цене на нефть

ГЛАС.RU14 февраля в 09:23

Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

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iReactor14 февраля в 08:31

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Взгляд.ру14 февраля в 07:49

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Известия14 февраля в 07:44
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Норвегия отказалась от предложенных МИД РФ переговоров по Шпицбергену

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Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Inc-news.ru вчера в 06:40
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
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В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
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Спасатели нашли тело российской туристки, попавшей под лавину в Грузии

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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 06:13
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Тихонов объяснил прорыв Логинова

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
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Петербургские врачи провели уникальную операцию ребенку с раком почки

Как добавили в институте, подобные операции не новы. Однако у ребенка опухоль Вильмса методом лапароскопии врачи удалили впервые в России.
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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
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В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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