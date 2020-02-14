Экономика
Газета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть
Аргументы и Факты14 февраля в 10:54
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Шоу-бизнес
На новом снимке Кристина Асмус раздвинула ноги и высунула язык
Актриса Кристина Асмус старательно напоминает своим подписчикам о том, что в первую очередь она девушка, которую после таких фото явно желает не только её муж Гарик Харламов, но и другие представители мужского пола.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Норвегия отказалась от предложенных МИД РФ переговоров по Шпицбергену
Норвегия не будет проводить консультации по архипелагу Шпицберген, которые предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Кино
«Лед 2» установил рекорд в премьерный день показа
Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Общество
В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
Происшествия
Спасатели нашли тело российской туристки, попавшей под лавину в Грузии
Грузинские спасатели в воскресенье утром обнаружили тело российской туристки, попавшей накануне под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере страны (регион Мцхета-Мтианети), сообщает агентство развития горных курортов Грузии.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Тихонов объяснил прорыв Логинова
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Здоровье
Петербургские врачи провели уникальную операцию ребенку с раком почки
Как добавили в институте, подобные операции не новы. Однако у ребенка опухоль Вильмса методом лапароскопии врачи удалили впервые в России.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Кулижников с мировым рекордом выиграл ЧМ на дистанции 1000 метров
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 метров на чемпионате мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Авто
«КамАЗ» и Sollers могут создать совместный альянс
Общество
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Композитор и диджей, один из авторов знаменитого саундтрека к сериалу «Бригада» и создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.