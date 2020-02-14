Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

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Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Интересно, что домодернизированный Hyundai Solaris получил в Индии те же силовые установки, что и в РФ: 1,4- и 1,6-литровые бензиновые атмосферные моторы производительностью 100 и 123 л.с. соответственно.
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В Приморье автобус сбил амурского тигра

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В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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