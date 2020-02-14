Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Авто «Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу».

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Политика Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Игры People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Здоровье На Украине восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой был диагноз прогерия - преждевременное старение, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.