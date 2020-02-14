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Общество В России хотят ввести гаражную амнистию Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство России проект федерального закона, который предусматривает гаражную амнистию.