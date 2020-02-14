Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

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Президент Белоруссии отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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ГЛАС.RU14 февраля в 09:23

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iReactor14 февраля в 08:31

Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

Аргументы и Факты14 февраля в 10:54

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Известия14 февраля в 07:44
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«Челси» начал переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
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Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
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В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
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Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
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В России хотят ввести гаражную амнистию

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Тренер сборной России: Логинов принимал эритропоэтин не по своей воле

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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