Экономика
Газета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
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Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Общество
Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центральной избирательной комиссии.
Политика
Глава Калужской области ушел в отставку
Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на воздушные суда, импортируемые ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Здоровье
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Египта сообщило о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Футбол
«Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России
Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
Футбол
Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Космос
Астроном считает, что внеземную жизнь нужно искать у белых карликов
В тоже время звезды, сопоставимые по массе с нашим Солнцем, которые пройдут свою эволюцию до белого карлика, хорошо предсказуемы в своем развитии и жизненных циклах, что дает шанс высокоразвитой цивилизации подготовиться и пережить будущие космические катаклизмы, не покидая планетарных систем своей звезды.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Технологии
House Flipper выйдет на консолях в конце февраля
Знаменитое польское издательство PlayWay объявило даты консольного релиза своего успешного симулятора ремонта House Flipper.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).