Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Общество Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.

Политика Глава Калужской области ушел в отставку Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.

Политика США повысят пошлины на самолеты из ЕС "США повышают пошлины на воздушные суда, импортируемые ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.

Общество Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Космос Астроном считает, что внеземную жизнь нужно искать у белых карликов В тоже время звезды, сопоставимые по массе с нашим Солнцем, которые пройдут свою эволюцию до белого карлика, хорошо предсказуемы в своем развитии и жизненных циклах, что дает шанс высокоразвитой цивилизации подготовиться и пережить будущие космические катаклизмы, не покидая планетарных систем своей звезды.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

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Политика Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе» Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.