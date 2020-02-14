Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть

Аргументы и Факты14 февраля в 10:54

Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

iReactor14 февраля в 08:31

Эксперт назвал альтернативные маршруты нефти для Белоруссии

Известия14 февраля в 10:06

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Газета.Ru14 февраля в 09:00

Беларусь не собирается платить России премию к цене на нефть

ГЛАС.RU14 февраля в 09:23

Белоруссия отказалась платить компаниям России премию к цене на нефть

Взгляд.ру14 февраля в 07:49

Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть

ТАСС14 февраля в 07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС вчера в 11:15
Армия и оружие

Момент уничтожения истребителя саудовских ВВС сняли на видео

РЕН ТВ вчера в 17:19
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:07
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия вчера в 08:40
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru 14 февраля в 09:05
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК вчера в 03:49
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы 14 февраля в 08:01
Общество

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.
РИА Новости вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
News.ru вчера в 18:51
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru вчера в 07:07
Музыка

Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья

Независимый публицист 14 февраля в 09:52
Игры

Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx

RuNews24.ru вчера в 09:28
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Общество

Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин

Народные новости вчера в 09:17
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат вчера в 14:48
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета вчера в 10:07
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия 13 февраля в 22:32
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия вчера в 13:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
RT на русском вчера в 04:30
Здоровье

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Бывшая невеста сына Марии Шукшиной выпрашивает деньги в соцсетях

iReactor 00:05
Политика

Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва 14 февраля в 19:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск вместе с Лизой и Гарри

Максим Галкин отправился в путешествие вместе со своими детьми, шестилетними Гарри и Лизой.
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Космос

Проект Breakthrough Listen выпустил 2 петабайта данных из исследования SETI Млечного Пути

V-kosmose.com вчера в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное