Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Футбол «Барселоне» пока не разрешили купить нападающего Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Гаджеты Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809 На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.

Шоу-бизнес Максим Галкин отправился в отпуск с детьми без Аллы Пугачевой Судя по видеокадрам, которые звездный шоумен обнародовал в своем Stories в социальной сети Instagram, он путешествует с детьми Лизой и Гарри, а вот свою супругу Аллу Борисовну Пугачеву не взял.

Происшествия Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.

Политика Норвегия отказалась обсуждать проблему Шпицбергена с Россией Как сообщала «Мойка78», в начале февраля 2020 года Сергей Лавров предложил провести консультации по Шпицбергену, поскольку Норвегия нарушает условия договора, касающиеся прав России на хозяйственную деятельность на этом архипелаге.

Общество Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Общество В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.