Экономика
iReactorЛукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Об этом со ссылкой на заявление белорусского лидера, сделанное на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, сообщают журналисты БелТА.
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Лукашенко: Белоруссия не заплатит компаниям из РФ премию к цене на нефть
Аргументы и Факты14 февраля в 10:54
Лукашенко: Белоруссия не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть
ТАСС14 февраля в 07:53
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