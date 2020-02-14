Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Об этом со ссылкой на заявление белорусского лидера, сделанное на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, сообщают журналисты БелТА.

Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

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