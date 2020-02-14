Экономика

iReactoriReactorЛукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть. Об этом со ссылкой на заявление белорусского лидера, сделанное на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, сообщают журналисты БелТА.
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Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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