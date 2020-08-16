Лукашенко отказался проводить повторные выборы
Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, заявил глава страны Александр Лукашенко. Выступая на митинге в свою поддержку, он выразил мнение, что нового голосования требуют Литва, Польша и Украина.В источнике
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
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