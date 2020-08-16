Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко отказался проводить повторные выборы

Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, заявил глава страны Александр Лукашенко. Выступая на митинге в свою поддержку, он выразил мнение, что нового голосования требуют Литва, Польша и Украина.В источнике
Александр Лукашенко
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
Подробнее о событии
RT на русском

Лукашенко выступил перед сторонниками

RT на русском11:42
News.ru

Лукашенко предупредил о танках и самолётах на западных границах Белоруссии

News.ru07:51
REGNUM

Лукашенко: НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ

REGNUM07:30
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о танках и самолетах в 15 минутах от границ Белоруссии

Lenta.ru07:42
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о наращивании военной мощи у границ Белоруссии

Газета.Ru07:31
ТАСС

Лукашенко предупредил о наращивании военной мощи на западных границах Белоруссии

ТАСС07:42
Фонтанка.Ру

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну». Лукашенко заявил о гибели государства в случае повторных выборов

Фонтанка.Ру07:20

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
15

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
120

ЕС потребовал от Турции немедленно прекратить бурение у берегов Кипра

В заявлении Борреля содержится требование к турецким властям «немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом».
Журналистская правда11:51
1

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
64