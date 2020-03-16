Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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с чего всё началось
«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована», – цитирует
 белорусского президента агентство БелТА.
Ведомости06:56

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Лукашенко сравнил закрытие границы с Россией с началом войны. Белоруссия отгораживаться от коронавируса со стороны РФ не собирается

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Лукашенко отказался закрывать границу с Россией: «Фуры будут до Кремля»

Московский Комсомолец06:32
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Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 14:26
Происшествия

Дорожный коллапс. Липчане перекрыли дорогу-дублер проспекта Победы

ГТРК Липецк 11:46
Политика

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
РИА Новости 15:27
Футбол

«Милан» может купить Мерета или Сиригу

"Россонери" выбирают между вратарем "Наполи" Алексом Меретом и голкипером "Торино" Сальваторе Сиригу.
Soccer.ru 15:33
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ 09:40
Общество

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
РБК 12:16
Общество

В Тульской области вводится режим повышенной готовности

Глава региона сообщил, что 16 марта с 18:00 в Тульской области из-за эпидемиологической обстановки вводится режим повышенной готовности с ограничением массовых мероприятий.
Тульские Известия 09:47
Энергетика

«Нафтогаз» оценил экономический эффект для Украины от контракта на транзит газа

Экономический эффект для Украины от подписания контракта на транзит российского газа через территорию страны в 2020-2024 годах оценивается в $25 млрд, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service 11:54
Общество

В Киеве подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом

Киев, 16 марта 2020, 22:51 — REGNUM Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.
REGNUM 15:51
Политика

Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию

Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Московский Комсомолец 12:16
Кино

Голосом Шварценеггера заговорит герой в новой видеоигре о Хищнике

REGNUM 03:54
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Политика

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
РИА Новости 13:10
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
Общество

ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
ФАН 08:54
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 06:07
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Руководство казахстанского хоккейного клуба «Барыс» приняло решения отказаться от участия в плей-офф КХЛ.
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Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Финансы

Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже

Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
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Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

Аналитик полагает, что если Турция и Россия вступят в прямое боевое столкновение, то, несмотря мощь российских ВС, преимущество окажется на стороне Анкары.
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Политика

Киселев назвал коронавирус «шансом для оппозиции»

Ситуация с коронавирусом нового типа является "шансом" для российской оппозиции проявить себя, считает журналист Дмитрий Киселев.
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Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
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Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен

Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
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Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 12:53
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Канада объявила о закрытии границ

Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.
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«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:33
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Кино

Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса

Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
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