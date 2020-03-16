Коронавирус
RT на русскомЛукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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с чего всё началось
«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована», – цитирует белорусского президента агентство БелТА.Ведомости06:56
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Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Футбол
«Милан» может купить Мерета или Сиригу
"Россонери" выбирают между вратарем "Наполи" Алексом Меретом и голкипером "Торино" Сальваторе Сиригу.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Общество
В Тульской области вводится режим повышенной готовности
Глава региона сообщил, что 16 марта с 18:00 в Тульской области из-за эпидемиологической обстановки вводится режим повышенной готовности с ограничением массовых мероприятий.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил экономический эффект для Украины от контракта на транзит газа
Экономический эффект для Украины от подписания контракта на транзит российского газа через территорию страны в 2020-2024 годах оценивается в $25 млрд, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Общество
В Киеве подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом
Киев, 16 марта 2020, 22:51 — REGNUM Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.
Политика
Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию
Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Общество
ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Руководство казахстанского хоккейного клуба «Барыс» приняло решения отказаться от участия в плей-офф КХЛ.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
Аналитик полагает, что если Турция и Россия вступят в прямое боевое столкновение, то, несмотря мощь российских ВС, преимущество окажется на стороне Анкары.
Политика
Киселев назвал коронавирус «шансом для оппозиции»
Ситуация с коронавирусом нового типа является "шансом" для российской оппозиции проявить себя, считает журналист Дмитрий Киселев.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен
Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Общество
Канада объявила о закрытии границ
Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Кино
Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса
Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.