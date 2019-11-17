Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией. По словам белорусского лидера, власти России все время выдвигают новые условия, и это не нравится главе Белоруссии: - Нам каждый год подсовывают новые условия.

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

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