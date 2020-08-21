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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.В источнике
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Вести.Ru

Вторая неделя после выборов: политическая обстановка в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 14:09
РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБКвчера в 11:50
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАССвчера в 09:16
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известиявчера в 09:28
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москвавчера в 09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новостивчера в 09:17
Российская газета

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать миротворцем

Российская газетавчера в 09:54
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусьвчера в 09:48

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

В ООН выразили надежду на оказание надлежащей помощи Навальному

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что ведомство надеется на возможность быстрого и полного выздоровления оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолецвчера в 06:14
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Сборная России сыграет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ-Арене»

Все домашние матчи сборной России по футболу на групповом этапе Лиге наций состоятся в Москве на «ВТБ-Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина», сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Аргументы и Фактывчера в 07:42
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