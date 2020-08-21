Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.В источнике
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Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»
Говорит Москвавчера в 09:26