Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.