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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.В источнике
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Вести.Ru

Вторая неделя после выборов: политическая обстановка в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 14:09
РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБКвчера в 11:50
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАССвчера в 09:16
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известиявчера в 09:28
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москвавчера в 09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новостивчера в 09:17
Lenta.ru

Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Lenta.ruвчера в 11:08
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусьвчера в 09:48

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
Evo-rus.com02:11
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В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых предположительно составляет от 14 до 23 тысяч лет.
МонаВиставчера в 15:11
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

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Известия00:34
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