Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»
Говорит Москвавчера в 09:26
Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»
Lenta.ruвчера в 11:08