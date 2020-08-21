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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко отклонил идею Макрона о посредничестве в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону стать посредником между ним и протестным движением жёлтых жилетов. Так Лукашенко ответил на инициативу французского коллеги о его помощи в диалоге с протестующими в Белоруссии.В источнике
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Вести.Ru

Вторая неделя после выборов: политическая обстановка в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 14:09
РБК

Лукашенко предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами»

РБКвчера в 11:50
ТАСС

Лукашенко скептически воспринял предложение Макрона стать посредником в разрешении кризиса

ТАССвчера в 09:16
Известия

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Известиявчера в 09:28
Говорит Москва

Лукашенко предложил Макрону посредничество в переговорах с «жёлтыми жилетами»

Говорит Москвавчера в 09:26
РИА Новости

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

РИА Новостивчера в 09:17
Lenta.ru

Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Lenta.ruвчера в 11:08
КП - Беларусь

Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя

КП - Беларусьвчера в 09:48

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
Слово и Деловчера в 08:46
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Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток активистку Татьяну Мороз за выступление в поддержку Навального

Еще одну участницу одиночного пикета задержали у здания ФСБ, На Красной площади - актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые по очереди стояли с плакатом в поддержку политика.
Эхо Москвы21:05

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Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 03:00
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iXBT.com20 августа в 06:54
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Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла за последние 20 лет - ученые

Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза.
ТАСС Наука вчера в 14:00

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

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Интерфаксвчера в 09:44
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