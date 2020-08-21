Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал противникам разработки шихана Куштау, что отправит документы на присвоение этой горе статуса особо охраняемой природной территории, если участники координационного совещания, в числе которых сторонники и противники разработки, не придут к компромиссу.