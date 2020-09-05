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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко назвал главную задачу и проблему властей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устойчивость экономики остается главной задачей и при этом проблемой властей республики. Об этом сообщает приближенный к пресс-службе главы государства канал в Telegram «Пул Первого».В источнике
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ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАСС08:07
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русском08:47
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъ09:22
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ru07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБК08:35
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ru08:35

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Интерфакс08:32
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ru09:55
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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