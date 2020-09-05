Лукашенко назвал главную задачу и проблему властей Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устойчивость экономики остается главной задачей и при этом проблемой властей республики. Об этом сообщает приближенный к пресс-службе главы государства канал в Telegram «Пул Первого».В источнике
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