Лукашенко отметил эффект для Белоруссии из-за соглашений с Россией
Смотрите также
Российская команда победила в танковом биатлоне в Алабино
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики
Пресняков раскрыл пол будущего ребенка Подольской
Netflix планирует показать скандальный мюзикл о принцессе Диане
В Минске «марш мира» женщин завершился без задержаний
В Минске 6 сентября состоится Марш Единства
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в столице
Шойгу обвинил НАТО в милитаризации Черноморского региона
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
Участвовавшие в параде в поддержку Трампа лодки затонули в Техасе
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
Президент республики напомнил, что власти Белоруссии немало сделали в последнее время, чтобы экономика страны функционировала нормально. Лукашенко напомнил, что в последние дни между Белоруссией и Россией проведены межправительственные консультации, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике
Газета.Ruвчера в 08:35