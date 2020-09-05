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Лукашенко отметил эффект для Белоруссии из-за соглашений с Россией

Президент республики напомнил, что власти Белоруссии немало сделали в последнее время, чтобы экономика страны функционировала нормально. Лукашенко напомнил, что в последние дни между Белоруссией и Россией проведены межправительственные консультации, передает ТАСС.В источнике
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Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

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Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:47
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Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:09
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ТАССвчера в 08:07
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Газета.Ruвчера в 08:35

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»

Заметим, что в настоящее время УАЗ «Буханка» комплектуется 2,7-литровым бензиновым агрегатом ЗМЗ, мощность которого равна 112 л.с. В тандеме с ним работает 5-ступенчатая МКПП, а также система полного привода с двуступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей.
SpeedMeвчера в 12:51
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В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUMвчера в 03:07
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

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Известиявчера в 17:25
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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