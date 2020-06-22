Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко отметил важность сохранения памяти о Второй мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, так как, забыв ее, можно окунуться «в хаос, раздрай», а также дестабилизировать страну.
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Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Второй мировой войне

Известия01:03

Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне

РИА Новости00:36
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн

Пока все спали! Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости

КП - Беларусь01:24
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Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета вчера в 01:33
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Футбол

В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме

В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Футбол

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры

РБК вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
BFM.ru 00:44
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Шоу-бизнес

Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
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Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
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Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары

В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
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Политика

В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина

В соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России — 22 июня ожидают визита Владимира Путина.
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Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин осудил акцию KyivPride в Киеве, в рамках которой сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ.
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Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»

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«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

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Ателье SVE представило модернизированный пикап GMC Syclone

Ателье SVE презентовало доработанную модификацию американского пикапа GMC Syclone.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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