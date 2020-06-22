Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, так как, забыв ее, можно окунуться «в хаос, раздрай», а также дестабилизировать страну.

Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Второй мировой войне

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