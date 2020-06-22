Политика
ИзвестияЛукашенко отметил важность сохранения памяти о Второй мировой войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, так как, забыв ее, можно окунуться «в хаос, раздрай», а также дестабилизировать страну.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Бизнес Валерии и Иосифа Пригожина оказался на грани разорения
RuNews24.ru вчера в 11:56
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета вчера в 01:33
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
РБК вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Происшествия
Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии
Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
BFM.ru 00:44
Шоу-бизнес
Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки
Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
Политика
В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина
В соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России — 22 июня ожидают визита Владимира Путина.
Вести.Ru вчера в 23:56
Общество
Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»
Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин осудил акцию KyivPride в Киеве, в рамках которой сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ.
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»
Ранее Путин не исключил, что пойдет на новый срок после принятия поправок в Конституцию.
Znak.com 00:59
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости 20 июня в 23:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru 19 июня в 20:54
Авто
Ателье SVE представило модернизированный пикап GMC Syclone
Ателье SVE презентовало доработанную модификацию американского пикапа GMC Syclone.
Rusargument 20 июня в 03:47