Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1».
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Лукашенко отправил правительство в отставку

Lenta.ru14:21

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

ТАСС12:48

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Известия12:11

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

РБК12:38

Лукашенко отправил правительство в отставку

RT на русском12:15

Лукашенко отправил правительство в отставку

Коммерсантъ12:12

Лукашенко отправил в отставку правительство

РИА Новости12:44
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