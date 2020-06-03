Политика
ВедомостиЛукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1».
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Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Коммерсантъ 14:32
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Игры
В базе данных Steam обнаружили Star Wars: Battlefront III, но это фейк
В общем, к сожалению, Disney и LucasArts не готовятся выпустить классическую Star Wars: Battlefront III.
Игромания.ру 14:38
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Футбол
Фанаты шутят над растолстевшим на карантине Игуаином
Евро-футбол.ру 11:35
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Названа стоимость лечения в госпитале на территории «Ленэкспо»
Госпиталь в «Ленэкспо» для пациентов с коронавирусом открыли в начале мая. Стоимость лечения не менялась с начала его работы.
Город+ 14:54
Хоккей
Дзюба начал преследование Овечкина и Малкина
В комментарии к видео Дзюба предупредил российских звезд НХЛ, что объявляет за ними преследование.
ProstoProSport 13:47
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос".
Paparazzi.ru 13:36
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Смертность в Петербурге в мае выросла на 32% по отношению к 2019 году
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 22:07 — REGNUM Смертность в Петербурге от всех возможных причин по итогам мая 2020 года выросла на 32% по отношению к тому же периоду 2019 года.
REGNUM 15:07
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Авто
BMW отзывает автомобили в России третий раз за месяц
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 76 экземпляров BMW 5-й и 7-й серии, которые отремонтируют бесплатно для владельцев -- на них заменят взрывоопасные подушки безопасности.
Motor 01 июня в 08:04
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у домашних животных
В Россельхознадзоре рассказали о том, какие симптомы проявляются у домашних животных при заражении коронавирусом.
Известия 09:24
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда
Матч ТВ вчера в 01:28
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Политика
Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг, которого не раз называли «норвежским Нострадамусом», спрогнозировал крах США в 2020 году.
Что происходит 14:20
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20