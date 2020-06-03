Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.
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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

ТАСС12:48

Лукашенко отправил в отставку правительство

РИА Новости12:44

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Известия12:11

Лукашенко отправил правительство в отставку

Вести.Ru12:26

Лукашенко отправил правительство в отставку

RT на русском12:15

Лукашенко отправил правительство в отставку

Коммерсантъ12:12

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

РБК12:38
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:34, Ашберн

Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства

КП - Беларусь12:15
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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Полицейские встали на колени перед протестующими в США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
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Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

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Глава ВОЗ сообщил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина

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РБК 12:34
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В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных

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США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

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Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

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Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

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