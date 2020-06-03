Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.

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Происшествия В Петербурге женщина умерла после пластической операции Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

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