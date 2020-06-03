Политика
КоммерсантъЛукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
В Петербурге женщина умерла после пластической операции
Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 01 июня в 03:02
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими в США
Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
Кино
Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»
RT на русском 12:39
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru 04:47
Экономика
Россия ослабит валютный контроль
Россия откажется от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и на год перестанет штрафовать за невозврат валютной выручки.
Sibnet Новости 04:04
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Глава ВОЗ сообщил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о возобновлении тестирования гидроксихлорохина в лечении COVID-19.
ТАСС 13:28
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Песков высказался о вероятности второй волны коронавируса в РФ
Ранее в ВОЗ предупредили о том, что вторая волна коронавируса может привести к очень серьезным последствиям, пишет НСН.
Свободная Пресса 07:42
Общество
В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения
Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
Интерфакс Религия 12:11
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Экономика
«Гознак» купит своего поставщика для производства банкнот
АО «Гознак» на 100% принадлежит Росимуществу и занимается производством банкнот, монет, платежных карт, идентификационных документов, водительских прав и т.д.
РБК 12:34
Армия и оружие
В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных
Моя Москва.онлайн 01:05
Политика
США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну.
РБК 12:53
Здоровье
Алтайский врач «извинился» за видео о сокращении ставок в больнице
В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
Тайга.инфо вчера в 01:53
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Культура
На телевидении запустят детский КВН
Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru вчера в 08:51