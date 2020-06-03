Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.

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Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 240

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