Политика
КоммерсантъЛукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Здоровье
Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области
На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:49
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Армия и оружие
СМИ выяснили причину крушения Су-57
По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.
Утро.ru вчера в 04:40
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
Наука
Ученые выяснили, что ел динозавр сотню миллионов лет назад
Канадские ученые из университета Саскачевана установили, чем питался последний раз в своей жизни нодозавр, живший 110 миллионов лет назад.
МонаВиста 13:45
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Общество
В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно
Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
Общество
Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются
Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага.
Вести.Ru 17:55
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
Политика
США на протестующих в Лос-Анджелесе сбросили облученных самцов мух
Согласно американскому изданию, в действительности летательный аппарат разбрасывал с воздуха облученных (стерилизованных) самцов средиземноморской плодовой мухи — одного из сельскохозяйственных вредителей.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Общество
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на «Ведомости» и Forbes
Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в суд на газеты «Версия», «Ведомости» и журнал Forbes, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 05:06
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Шоу-бизнес
«Она выпивает»: бывшая невестка назвала причину развода певицы Анастасии и певца Юлиана
Не успели поклонники порадоваться счастливому замужеству певицы Анастасии и певца Юлиана, как месяц назад громом среди ясного неба стало известие о том, что артисты разводятся через год после свадьбы.
Комсомольская правда 17:12
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией.
Российская газета 15:42
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Игры
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Общество
В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
РИА Новости 12:26
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Армия и оружие
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58