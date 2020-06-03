Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. БелТА сообщила, что президент подписал соответствующий указ. Сегодня, 3 июня, прошло совещание с главой государства по вопросу о новом составе правительства.
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Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

РБК12:38

Лукашенко отправил правительство в отставку

Lenta.ru14:21

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

ТАСС12:48

Лукашенко отправил в отставку кабмин Белоруссии

РИА Новости12:44

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Известия17:33

Лукашенко отправил правительство в отставку

RT на русском12:15

Лукашенко отправил правительство в отставку

Коммерсантъ12:12
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Здоровье

Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области

На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:49
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Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
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Армия и оружие

СМИ выяснили причину крушения Су-57

По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.
Утро.ru вчера в 04:40
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
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Наука

Ученые выяснили, что ел динозавр сотню миллионов лет назад

Канадские ученые из университета Саскачевана установили, чем питался последний раз в своей жизни нодозавр, живший 110 миллионов лет назад.
МонаВиста 13:45
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
30
Общество

В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно

Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
20
Общество

Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются

Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага.
Вести.Ru 17:55
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
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Политика

США на протестующих в Лос-Анджелесе сбросили облученных самцов мух

Согласно американскому изданию, в действительности летательный аппарат разбрасывал с воздуха облученных (стерилизованных) самцов средиземноморской плодовой мухи — одного из сельскохозяйственных вредителей.
Lenta.ru 13:51
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
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Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
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Общество

Сенатор Керимов подал в суд на «Ведомости» и Forbes

Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в суд на газеты «Версия», «Ведомости» и журнал Forbes, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 05:06
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
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Шоу-бизнес

«Она выпивает»: бывшая невестка назвала причину развода певицы Анастасии и певца Юлиана

Не успели поклонники порадоваться счастливому замужеству певицы Анастасии и певца Юлиана, как месяц назад громом среди ясного неба стало известие о том, что артисты разводятся через год после свадьбы.
Комсомольская правда 17:12
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
1,3K
Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
12
Происшествия

Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией.
Российская газета 15:42
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Игры

GOG дарит три игры

В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
13
Общество

В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
РИА Новости 12:26
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
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Армия и оружие

Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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