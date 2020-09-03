Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
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Тертель занял пост председателя КГК только в июне 2020 года, а до того в течение почти 12 лет был заместителем главы КГБ. Равков до прихода в Совбез (январь 2020 года) был министром обороны Белоруссии (с 2014 года).В источнике
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