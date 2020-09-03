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РБК
РБК

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии

Тертель занял пост председателя КГК только в июне 2020 года, а до того в течение почти 12 лет был заместителем главы КГБ. Равков до прихода в Совбез (январь 2020 года) был министром обороны Белоруссии (с 2014 года).В источнике
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РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку глав Совбеза и КГБ

РИА Новости04:47
РБК

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии

РБК04:27
Коммерсантъ

Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

Коммерсантъ04:40
ТАСС

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

ТАСС04:36
Московский Комсомолец

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза

Московский Комсомолец04:32
RT на русском

Лукашенко сменил председателя КГБ Белоруссии

RT на русском04:45
Интерфакс

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Интерфакс04:22
КП - Беларусь

Лукашенко поменял госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и председателя КГК

КП - Беларусь04:17

В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМ03:20
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

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Российская газета04:50
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Представитель потерпевших рассказала, что адвокат Ефремова ей угрожал

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
News.ru05:56

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RU1 сентября в 03:08

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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