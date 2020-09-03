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ТК Звезда
ТК Звезда

Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ

Новым главой спецслужбы стал Иван Тертель, Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза страны Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика.В источнике
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РБК

Лукашенко объяснил перестановки в КГБ и органах власти

РБК06:44
РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ

РИА Новости04:47
Комсомольская правда

Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза и главу КГБ

Комсомольская правда04:34
Коммерсантъ

Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

Коммерсантъ04:40
ТАСС

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии

ТАСС04:36
RT на русском

Лукашенко сменил председателя КГБ Белоруссии

RT на русском04:45
Интерфакс

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Интерфакс04:22
КП - Беларусь

Лукашенко поменял госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и председателя КГК

КП - Беларусь04:17

В Озёрском районе ФСБ и полиция задержали марихуанового фермера

В Озёрском районе Калининградской области полиция и ФСБ провели специальную операцию по разоблачению и задержанию марихуанового фермера, замаскировавшего теплицу для наркорастений в телятнике.
Русский Запад07:25

Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод, заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.
РИА Новости04:25
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Коротченко: если бы Навальный сидел в тюрьме – был бы здоров

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в соцсетях предположил, что за отравлением оппозиционера Алексея Навального стоят его западные кураторы, и политик был бы здоров, если бы сидел в тюрьме.
Свободная Пресса05:42
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