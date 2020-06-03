Политика
Газета.RuЛукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА". Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.
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Происшествия
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
РИА Новости 20:48
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Спорт
Русской жене Луиса Адриано угрожают смертью на почве расизма
Metaratings 17:39
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия 20:51
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Авто
Назвали автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
Опубликован список автомобилей, которые попадают под льготные автокредиты в России.
Тарантас Ньюс 16:43
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Политика
Польша строит канал к Балтийскому морю в обход России
Профиль вчера в 04:28
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Авто
Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe
Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
MotorPage.Ru 09:02
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Алтайский врач «извинился» за видео о сокращении ставок в больнице
В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
Тайга.инфо вчера в 01:53
Общество
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru 20:53
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ вчера в 18:57
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной
31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.
Paparazzi.ru вчера в 06:21
Общество
В Сибири обнаружили новый вид опасных клещей
В Сибири был обнаружен новый вид опасных кровососущих.
Readovka67.ru 06:33