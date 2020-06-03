Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА". Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.
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Лукашенко отправил в отставку правительство

РИА Новости21:10

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

RT на русском18:10

Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

РБК12:38

Лукашенко отправил правительство в отставку

Lenta.ru14:21

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

ТАСС12:48

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Известия17:33

Лукашенко отправил правительство в отставку

Коммерсантъ12:12
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Александр Григорьевич Лукашенко
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