Политика
Газета.RuЛукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА". Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.
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Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс 02 июня в 08:07
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 09:13
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 02 июня в 15:29
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
Общество
Сотни паломников отправились в Великорецкий крестный ход
Верующие приехали даже из других регионов Ежегодно в Кировской области с 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход.
Новый вариант вчера в 05:26
Происшествия
В Новосибирской области появились новые виды мошенничества
Сегодня, 3 июня, полиция Новосибирской области предупредила жителей региона о новых схемах, по которым мошенники воруют деньги.
Atas.info вчера в 08:52
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 02 июня в 10:07
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:45
Наука
Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад
Останки динозавра были найдены в 2011 году на территории канадской провинции Альберта.
Замана вчера в 17:37
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com вчера в 06:24
Общество
Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru вчера в 04:47
Происшествия
50-летний мужчина на Колыме совратил двух девочек
В двух преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, обвиняется 50-летний житель Колымы, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 23:01
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
Российская газета вчера в 22:14
Здоровье
В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин
В Екатеринбурге ЦГБ №20 закрыли на карантин после зарегистрированных в медучреждении случаев заражения коронавирусом.
КП - Екатеринбург вчера в 13:08
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Технологии
Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
Вести.Ru вчера в 14:45