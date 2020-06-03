Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА". Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 7

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