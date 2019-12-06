Политика
Газета.RuЛукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА. Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
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Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
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Сразу после матча, который состоялся в Саранске, стало известно, что уже бывший наставник "Оренбурга" Владимир Федотов оставил тренерское кресло клуба.
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Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.
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Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
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