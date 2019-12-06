Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА. Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.
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В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

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7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве

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