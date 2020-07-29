Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн

Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

КП - Беларусь12:24
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
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Происшествия

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РИА Новости 10:07
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О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
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Происшествия

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