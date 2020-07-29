Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. 535

Общество Названа новая угроза для экономики США В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.

Политика Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию Российская сторона не сообщала Белоруссии о переброске сил частной военной компании "Вагнер" через белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Общество Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. 7

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 110

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 782

Политика ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента. 11

Энергетика В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре. 84

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Общество На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости. 34

Кино Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк". 5

Здоровье Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов. 2

Происшествия Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге. 491

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