Политика

ВедомостиВедомостиЛукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
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Лукашенко о задержанных наемниках: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

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В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
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На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

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Конструкции сохранили прочность, а их вес удалось уменьшить в 2,4 и 6,7 раза относительно изначальной заготовки.
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Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

Собакам удалось выявить жидкости, инфицированные коронавирусом. По словам ученых, выбор материала был произведен правильно в 94% случаях.
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Бывший гендиректор «Химок» Иванов раскрыл подробности своего увольнения

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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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РИА Новости 11:22
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ

Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
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Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
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